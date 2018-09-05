بالفيديو...طفل سوري يطرب جنرالا روسيا ببيت "عتابا" عن التلميذ أوباما

خلال زيارة قام بها مركز المصالحة الروسي في حماة إلى إحدى مدارس المحافظة لتوزيع حقائب مدرسية على طلابها، استمع رئيس مركز المصالحة الجنرال أناتولي فيتش لموال "عتابا" من طفل سوري عن هزيمة "أوباما" في سوريا.

ويشير الموال إلى قدوم أساطيل الولايات المتحدة الأمريكية عام 2013 لضرب سوريا، ويتحدث كيف عاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأساطيله آنذاك بعد اقتناعه بعدم قدرة بلاده على تحمل نتائج هذا العدوان، والظريف في الأمر هو أن الأطفال السوريين يفهمون أبعاد ما حدث ويعلمون أن الأمر انتهى بانسحاب أمريكي يشبه الهزيمة.

ويقوم مركز المصالحة الروسي بمحافظة حماة هذه الأيام بزيارات يومية إلى مدارس المحافظة تتضمن توزيع حقائب مدرسية وقرطاسية على التلاميذ السوريين في وقت توقفت فيه "اليونيسيف" عن تقديم مثل هذه المساعدات بشكل مفاجئ.

وتتضمن جولات مركز المصالحة الروسي على مدارس محافظة حماة زيارات تشجيعية للأطفال بهدف تنمية مواهبهم وهواياتهم حيث يشارك الجنرال الروسي أناتولي فيتش ومن معه من ضباط وجنود، الأطفال هواياتهم بالرسم والغناء وغيرها من الهوايات، في جو من الطمانينة والفرح، كما يشاركهم بصور تذكارية ستعيش معهم لسنين طويلة، حيث تستند هذه الفعاليات إلى حقيقة أن هؤلاء الأطفال هم مستقبل سورية، والاهتمام بهم هو اهتمام بهذا المستقبل.