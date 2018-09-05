سر خروج 126 مليار ريال من السعودية والإمارات

وقال تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي، إن الإمارات العربية تصدرت دول العالم الإسلامي من ناحية الإنفاق على السياحة الخارجية، بواقع 66 مليار ريال (الدولار يساوى 3.75 ريال سعودي).

60 ملياراً صرفها السعوديون في الخارج خلال عام. pic.twitter.com/Q3NBYAATAp — صوت الشرقية (@Sharqiya_Voice) September 5, 2018

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، وينفق السعوديون 60.3 مليار ريال، حسب الوطن السعودية.

وبلغ مجموع ما صرفه السياح المسلمون خارج دولهم نحو 675 مليار ريال.