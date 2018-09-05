مصر... ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في أغسطس

ويقدر ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 104 ملايين دولار في الشهر الماضي حيث بلغ 44.315 مليار دولار في يوليو/ تموز 2018، بحسب رويترز.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: "استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر شيء إيجابي في ظل أزمة الأسواق الناشئة وخروج الأجانب من تلك الأسواق في الوقت الحالي".
وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية قد بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2018. يقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/ آذار 2018.
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