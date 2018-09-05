مصر... ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في أغسطس

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد إلى 44.419 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب الماضي.

ويقدر ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 104 ملايين دولار في الشهر الماضي حيث بلغ 44.315 مليار دولار في يوليو/ تموز 2018، بحسب رويترز.

© AP Photo / Yasin Bulbul/Pool أردوغان يدعو إلى الحد من هيمنة الدولار في العالم

يذكر أن احتياطيات مصر الأجنبية تزيد بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو/تموز 2016 وأكتوبر 2016.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: "استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر شيء إيجابي في ظل أزمة الأسواق الناشئة وخروج الأجانب من تلك الأسواق في الوقت الحالي".

وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية قد بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2018. يقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/ آذار 2018.