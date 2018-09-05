تحالف "سائرون" يصدر بيانا بخصوص أحداث البصرة الأخيرة

دعا تحالف "سائرون" في العراق إلى إجراء تحقيقات عاجلة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة البصرة، وسقوط قتلى ومصابين خلال احتجاجات على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين وتلوث مياه الشرب كما طالب الأجهزة الأمنية بمنع استخدام القوة ضد المتظاهرين.

بغداد — سبوتنيك. وقال التحالف، في بيان اليوم الأربعاء: "يطالب تحالف سائرون بإجراء تحقيق عاجل وفوري في الأحداث الأخيرة في محافظة البصرة، كما نطالب الأجهزة الأمنية بمنع استخدام القوة في مواجهة مواطنين يطالبون بحقوق مشروعة ووفق ممارسة حقهم في التظاهر وهو حق كفله الدستور".

© REUTERS / Essam al-Sudani بارزاني حول احتجاجات البصرة: من حق أبناء أغنى مدينة في العالم معيشة أفضل

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي يثمن فيه تحالف سائرون الهبّة الشعبية الجبارة التي تناخت [تنادت وسارعت] لإسعاف أهلهم في البصرة، يطالب الحكومة بالانتقال من مرحلة إطلاق الوعود إلى مرحلة الإنجاز الفعلي على الأرض وعدم الركون إلى سياقات الأداء الروتيني".

كما يطالب تحالف سائرون "بإقالة قائد عمليات البصرة ومحاكمة من أعطى أوامر إطلاق الرصاص الحي على المواطنين العزل"، وفقا للبيان.

وأكد تحالف سائرون، في البيان، على "ضرورة احترام المواد الدستورية المتعلقة بالتظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة للمواطنين".

وتابع البيان أن التحالف "يؤكد تضامنه التام والمطلق مع المطالب المشروعة لأحبتنا في البصرة ولتظاهراتهم من أجل توفير الحد الأدنى من الخدمات اللائقة بالحياة الآدمية".

يذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 5 متظاهرين وإصابة 68 بينهم عناصر من القوات الأمنية، في حصيلة للأحداث بالبصرة أمس الثلاثاء.

وكانت محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي العراق قد شهدت، مساء أمس الثلاثاء، صدامات بين متظاهرين مطالبين بتوفير الماء الصالح للشرب والقوات الأمنية، التي استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالقرب من مبنى مجلس الحكومة المحلية في المحافظة.