أول سفينة تجارية إثيوبية ترسو في إريتريا منذ عقدين

قالت وسائل إعلام مملوكة للدولة إن أول سفينة تجارية إثيوبية رست اليوم الأربعاء في ميناء إريتريا لأول مرة منذ عقدين من الزمان في إشارة قوية إلى التقارب بين البلدين المجاورين والخصمين السابقين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية (فانا) إن السفينة ميكلي دخلت ميناء مصوع على البحر الأحمر ومن المقرر أن تحمل 11 ألف طن من الزنك الإريتري إلى الصين.

© REUTERS / Tiksa Negeri إريتريا تسحب قواتها من الحدود مع إثيوبيا

وعرض رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إحلال السلام مع إريتريا بعد توليه منصبه في أبريل نيسان في إطار سلسلة من الاصلاحات التي حولت السياسة تماما في بلاده والمنطقة.

وقالت إثيوبيا، التي لا تحيط بها أي بحار، إنها تريد إعادة فتح طريقين يربطان إثيوبيا بميناءين إريتريين كأولوية في عملية المصالحة.

وقال وزير الإعلام الإريتري يماني قبر مسقل على تويتر إن أبي وصل إلى إريتريا في زيارة عمل تستمر يومين مضيفا أن أبي سيزور مصوع والعاصمة أسمرة.

وكان أبي زار إريتريا لأول مرة في يوليو تموز مع اتفاق البلدين على إنهاء المواجهة العسكرية المستمرة منذ عشرين عاما بسبب حدودهما وقضايا أخرى.