نتنياهو يعلق على الضربات الصاروخية التي استهدفت سوريا أمس

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الضربات الصاروخية التي وجهتها إسرائيل لمواقع عسكرية في ريف حماة مساء أمس الثلاثاء.

رام الله- سبوتنيك وقال نتنياهو، في مستهل جلسة حكومية، "يجب العمل ضد محاولات إنتاج أسلحة عالية الدقة في سوريا"، حسب ما نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية.

© Sputnik . Michail Mokrushin بالفيديو... لحظة القصف الإسرائيلي على مصياف وتصدي صاروخ سوري لآخر إسرائيلي

وأضاف نتنياهو "إسرائيل مصممة على منع إيران ووكلائها من إقامة قواعد عسكرية في سوريا ونحن نعمل لإحباط المحاولات"، وذلك في أول تعليق له على الضربات الصاروخية التي وجهتها إسرائيل لمواقع عسكرية في ريف حماة مساء أمس الثلاثاء.

وكانت وكالة "سانا" قد نقلت عن مصدر عسكري سوري، أمس، القول إن "منظومات دفاعانا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي بطائرات تسللت على علو منخفض من غرب بيروت واتجهت شمالا مستهدفة بعض مواقعنا العسكرية في محافظتي طرطوس وحماة".

وأكد المصدر أنه "تم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط بعضها وإرغام الطائرات المهاجمة على الفرار".