نتنياهو يعلق على الضربات الصاروخية التي استهدفت سوريا أمس

رام الله- سبوتنيك وقال نتنياهو، في مستهل جلسة حكومية، "يجب العمل ضد محاولات إنتاج أسلحة عالية الدقة في سوريا"، حسب ما نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية.
وكانت وكالة "سانا" قد نقلت عن مصدر عسكري سوري، أمس، القول إن "منظومات دفاعانا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي بطائرات تسللت على علو منخفض من غرب بيروت واتجهت شمالا مستهدفة بعض مواقعنا العسكرية في محافظتي طرطوس وحماة".
وأكد المصدر أنه "تم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط بعضها وإرغام الطائرات المهاجمة على الفرار".
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