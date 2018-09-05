نتنياهو يعلق على الضربات الصاروخية التي استهدفت سوريا أمس

العالم العربي انسخ الرابط 1 0

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الضربات الصاروخية التي استهدفت سوريا أمس الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه "يجب العمل ضد محاولات إنتاج أسلحة عالية الدقة". وأضاف نتنياهو "إسرائيل مصممة على منع إيران ووكلائها من إقامة قواعد عسكرية في سوريا ونحن نعمل لإحباط المحاولات". يتبع…