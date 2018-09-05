الجزائر... تحديد المصدر الرئيس لوباء الكوليرا

الجزائر — سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة في بيان، نشره موقع "النهار" بأن "وباء الكوليرا حدد مصدره بوادي بني عزة بولاية البليدة"، لافتة إلى أن " الوادي يشمل مجاري تبدأ من جبال الشريعة وتصل إلى العاصمة".
وقال وزير الزراعة الجزائري محمد بوعزقي، في مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي، إنني "أفند تفنيدا رسميا أن تكون الخضروات والفواكه ومجموع المنتجات الزراعية في الجزائر سببا وراء انتشار وباء الكوليرا، وأطمئن الجزائريين، استهلاك الخضروات والفواكه المنتجة محليا بشكل طبيعي ودون أي تردد".
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