الجزائر... تحديد المصدر الرئيس لوباء الكوليرا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من تحديد مصدر وباء الكوليرا الذي ضرب الجزائر منذ أسابيع قليلة، وذلك بعد أيام من إعلانها أن منطقة خزرونة بالولاية هي مصدر الوباء.

الجزائر — سبوتنيك. وأفادت وزارة الصحة في بيان، نشره موقع "النهار" بأن "وباء الكوليرا حدد مصدره بوادي بني عزة بولاية البليدة"، لافتة إلى أن " الوادي يشمل مجاري تبدأ من جبال الشريعة وتصل إلى العاصمة".

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في سياق متصل، نفت الحكومة الجزائرية أن تكون الخضروات والفواكه الصيفية السبب وراء ظهور وباء الكوليرا في الجزائر منذ أوائل أغسطس/ آب الماضي.

وقال وزير الزراعة الجزائري محمد بوعزقي، في مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي، إنني "أفند تفنيدا رسميا أن تكون الخضروات والفواكه ومجموع المنتجات الزراعية في الجزائر سببا وراء انتشار وباء الكوليرا، وأطمئن الجزائريين، استهلاك الخضروات والفواكه المنتجة محليا بشكل طبيعي ودون أي تردد".