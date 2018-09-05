غريفيث: يتم التأكد من حضور طرفي الصراع اليمني للمشاركة في مشاورات جنيف

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الأربعاء، أنه يتابع عن كثب ترتيبات حضور الأطراف المتنازعة في اليمن إلى مشاورات جنيف، والمقرر أن تنطلق غدا الخميس، وذلك بعد إعلان جماعة "أنصار الله" عرقلة التحالف العربي لسفر وفدها المشارك في المشاورات.

جنيف — سبوتنيك. وقال غريفيث في مؤتمر صحافي عقد في جنيف " يتم التأكد من ترتيبات حضور الطرفين للمشاركة في المشاورات في جنيف".

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI "أنصار الله": دول التحالف تعرقل سفر وفدنا إلى مشاورات جنيف

وتابع المبعوث الأممي أن "المشاورات ستركز على تنشيط عملية السلام وتمهيد عقد مفاوضات لاحقة هنا في جنيف ومناقشة تدابير بناء الثقة".

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، في وقت سابق من اليوم عن مصدر في الوفد الحوثي المفاوض، أن "الأمم المتحدة لم تستطع استخراج ترخيص من دول العدوان بتوفير طائرة عمانية لنقل الوفد"، مضيفا أنه "هناك انعدام تام لأية ضمانات حقيقية لعودة الوفد الوطني عقب المشاورات في جنيف".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.