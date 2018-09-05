غريفيث: يتم التأكد من حضور طرفي الصراع اليمني للمشاركة في مشاورات جنيف

جنيف — سبوتنيك. وقال غريفيث في مؤتمر صحافي عقد في جنيف " يتم التأكد من ترتيبات حضور الطرفين للمشاركة في المشاورات في جنيف".
ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، في وقت سابق من اليوم عن مصدر في الوفد الحوثي المفاوض، أن "الأمم المتحدة لم تستطع استخراج ترخيص من دول العدوان بتوفير طائرة عمانية لنقل الوفد"، مضيفا أنه "هناك انعدام تام لأية ضمانات حقيقية لعودة الوفد الوطني عقب المشاورات في جنيف".
وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
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