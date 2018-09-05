فيرشينين ورمزي يبحثان آفاق التسوية السياسية في سوريا

ناقش نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، رمزي رمزي، خلال لقاء عقد في موسكو، آفاق التسوية السياسية للأزمة في الجمهورية العربية السورية، ومسائل تشكيل اللجنة الدستورية، والوضع في إدلب.