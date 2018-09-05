تسجيل
19:19 05 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    أرامكو

    مصادر: أرامكو في محادثات للاتفاق على تمويل عملاق

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت مصادر مصرفية اليوم الأربعاء أن شركة "أرامكو" السعودية، عملاق النفط والغاز المملوك للدولة، تجري محادثات أولية مع بنوك بشأن تمويل محتمل تصل قيمته إلى 70 مليار دولار أمريكي لدعم استحواذها على حصة أغلبية في شركة "سابك" السعودية للبتروكيماويات.

    ووفقا لوكالة "رويترز"، تدرس أرامكو شراء حصة استراتيجية في "سابك"، رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، من صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يملك حصة 70 بالمئة قيمتها نحو 70 مليار دولار.

    شعار أرامكو السعودية في مقر شركة أرامكو في الظهران
    © REUTERS / Ahmed Jadallah
    عضو استشارية "التعاون الخليجي": السعودية لن تطرح "أرامكو" في البورصة لهذا السبب
    ويقول مصرفيون إن تمويلا محتملا بقيمة تتراوح من 50 مليار إلى 70 مليار دولار هو احتمال قوي، وإن واتفاق بهذا الحجم سيسجل مستوى قياسيا جديدا للمنطقة وسيعطي صندوق الثروة السيادية للسعودية، سيولة نقدية لتمويل خطة "رؤية 2030" الطموحة لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

    وقال مصرفي: "هذا هو الاتفاق الكبير، وقد يكون الأكبر على الإطلاق في الشرق الأوسط- اتفاق العقد من حيت الكم. نحن مهتمون به جدا ونعمل بنشاط من أجله".

    واستحواذ أرامكو على حصة في سابك يأتي في أعقاب تأجيل السعودىة في أغسطس/ آب خططها لجمع 100 مليار دولار من خلال إدراج حصة قدرها 5 بالمئة في أرامكو في 2019 والذي كان من المنتظر أن يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.

    وقال مصرفي ثان إن فريق القروض المجمعة ببنك استثمار أمريكي يجري مناقشات مع أرامكو هذا الأسبوع.

    ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات بشأن تمويل أرامكو على نحو جدي الأسبوع القادم بعد أن يوقع صندوق الاستثمارات العامة قرضا مجمعا مدته خمس سنوات بقيمة 11 مليار دولار سيساعد أيضا في تمويل خطة التحولات الاقتصادية للسعودية.

    وقال المصرفي الأول: "هناك مناقشات هادئة لكن على مستوى عال. اعتقد أن السعودية تحاول جعل البنوك تركز على الاتفاق الحالي (لصندوق الاستثمارات العامة) لكنها أيضا تجهز البنوك لما هو قادم".

    ولم يتسن الحصول على تعقيب من أرامكو.

    انظر أيضا:

    أرامكو السعودية: السيطرة على حريق في حاوية للتخزين في مصفاة الرياض
    بعد إعلان "أنصار الله" استهداف "أرامكو"... الحوثي يوجه رسالة إلى الأجانب في السعودية
    أرامكو وإير برودكتس وأكوا تؤسس مشروعا مشتركا في السعودية
    الكلمات الدلالية:
    تمويل, أرامكو, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء مادالينا غينيا
    أجمل نساء مهرجان البندقية السينمائي
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك