الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه "أنصار الله"

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الأربعاء 5 سبتمبر / أيلول، ، من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله (الحوثيين) على نجران، جنوب غربي المملكة.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الجيش يسيطر على قرى شمال صعدة

دبي — سبوتنيك . وتتعرض مدن حدودية سعودية إلى قصف متكرر من "جماعة أنصار الله"، وطالت بعض الهجمات عبر الصواريخ الباليستية العاصمة السعودية الرياض.وبلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها "جماعة أنصار الله" باتجاه المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 186 صاروخ، بحسب ما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في إحصائية سابقة.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.