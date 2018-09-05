فلسطين تقرر فتح سفارة لها لدى باراغواي

أعلن وزير خارجية دولة فلسطين، رياض المالكي، اليوم الأربعاء، أن فلسطين قررت فتح سفارة لها لدى بارغواي.

© AP Photo / Evan Vucci عباس يكشف عرض أمريكي جديد يخص فلسطين وإسرائيل والأردن

رام الله — سبوتنيك . وقال وزير الخارجية الفلسطيني في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس قررت دولة فلسطين فتح سفارة لها فورا في عاصمة باراغواي ، اسونسيون، تقديرا لموقف حكومة باراغواي وتنفيذا للتعهد الذي أعطاه المالكي بفتح سفارة لبلاده فورا في الباراغواي".

وفي وقت سابق من اليوم قال وزير خارجية باراغواي للصحفيين، إن بلاده ستعيد سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب في تراجع عن قرار اتخذه في مايو/ أيار، الرئيس السابق هوراسيو كارتيس بنقل موقع السفارة إلى القدس.

وأضاف كاستيليوني "تريد باراغواي المساهمة في الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل في الشرق الأوسط"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وكان كارتيس قد سافر إلى إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في مايو/ أيار الماضي، وتولى خلفه ماريو عبده السلطة الشهر الماضي.