فلسطين تقرر فتح سفارة لها لدى باراغواي

وفي وقت سابق من اليوم قال وزير خارجية باراغواي للصحفيين، إن بلاده ستعيد سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب في تراجع عن قرار اتخذه في مايو/ أيار، الرئيس السابق هوراسيو كارتيس بنقل موقع السفارة إلى القدس.
وأضاف كاستيليوني "تريد باراغواي المساهمة في الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل في الشرق الأوسط"، كما نقلت وكالة "رويترز".
وكان كارتيس قد سافر إلى إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في مايو/ أيار الماضي، وتولى خلفه ماريو عبده السلطة الشهر الماضي.
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