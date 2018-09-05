حرق مديرية بلديات البصرة وسط المحافظة (صور)

قالت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، إن مجهولين أحرقوا مديرية بلديات البصرة وسط المحافظة، وإن الحادث لم يسفر عن حدوث خسائر بشرية.

وبحسب صحيفة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر إن "مجهولين قاموا، مساء اليوم، بحرق مبنى مديرية بلديات البصرة المجاور لمبنى المحافظة، وسط البصرة".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث لم يسفر عن حدوث خسائر بشرية".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، مقتل 5 متظاهرين وإصابة 68 بينهم عناصر من القوات الأمنية في حصيلة للأحداث التي شهدتها البصرة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان أن "5 متظاهرين قتلوا وأصيب 68 بجروح منهم 41 مدنيا و27 من منتسبي القوات الأمنية".



وشهدت محافظة البصرة، مساء يوم الأحد، صدامات بين متظاهرين مطالبين بتوفير الماء الصالح للشرب والقوات الأمنية، التي استخدمت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بالقرب من مبنى مجلس الحكومة المحلية في المحافظة.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، أمس الثلاثاء، إن متظاهرين حاصروا مبنى محافظة البصرة، مؤكدة وقوع حريق في الطابق العلوي، مشيرة إلى أنها ستحقق في الحادث.

وشهدت البصرة، صباح أمس، تشييع الشاب، مكي الكعبي، الذي قتل، الأحد، برصاص القوات الأمنية عند مشاركته في تظاهرة وسط المدينة للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب، فيما أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق بمقتل الشاب.

هذا وتجددت التظاهرات الغاضبة في محافظة البصرة جنوبي العراق، خلال اليومين الماضيين، بمطالب أضيف إليها إنقاذ السكان من تلوث مياه الشرب، الذي تسبب بإصابة أكثر من 18 ألف شخص.