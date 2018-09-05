حرق مديرية بلديات البصرة وسط المحافظة (صور)

وبحسب صحيفة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر إن "مجهولين قاموا، مساء اليوم، بحرق مبنى مديرية بلديات البصرة المجاور لمبنى المحافظة، وسط البصرة".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث لم يسفر عن حدوث خسائر بشرية".
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، أمس الثلاثاء، إن متظاهرين حاصروا مبنى محافظة البصرة، مؤكدة وقوع حريق في الطابق العلوي، مشيرة إلى أنها ستحقق في الحادث.
وشهدت البصرة، صباح أمس، تشييع الشاب، مكي الكعبي، الذي قتل، الأحد، برصاص القوات الأمنية عند مشاركته في تظاهرة وسط المدينة للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب، فيما أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق بمقتل الشاب.
هذا وتجددت التظاهرات الغاضبة في محافظة البصرة جنوبي العراق، خلال اليومين الماضيين، بمطالب أضيف إليها إنقاذ السكان من تلوث مياه الشرب، الذي تسبب بإصابة أكثر من 18 ألف شخص.
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