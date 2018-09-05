ترامب وأمير الكويت يناقشان العديد من الملفات

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تناولت المباحثات استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الكويت والولايات المتحدة، وسبل تطويرها وتنمية أطر التعاون الثنائي العسكري والتعاون الأمني وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في كافة المجالات.

وبحث الجانبان أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمنطقة "الخليج العربي" ومنطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأنها و"التأكيد على ضرورة إرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار الدولي ودعم الجهود الدولية الساعية لمواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب وردع تمويله وتجفيف منابعه".

يذكر أن دولة الكويت أقرت سلة من التشريعات الاقتصادية الحديثة التي تسهم في تسهيل وتطوير بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال قانون تشجيع الاستثمار المباشر الذي يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك 100 في المئة من رأسمال الكيان الاستثماري داخل الكويت.

وسجلت الشركات الأمريكية الرائدة التي تعمل في الكويت من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نجاح العديد من القطاعات والمجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والصناعات.

وتصل قيمة استثمارات الصندوق السيادي الكويتي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 300 مليار دولار.