خارجية الإنقاذ في صنعاء: التحالف يضع العراقيل أمام مشاركة وفدنا في جنيف

اتهمت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني، التحالف العربي ضد الحوثيين بعرقلة وفد صنعاء بغرض منعه من المشاركة في مشاورات جنيف.

وقالت خارجية الإنقاذ في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله": "بعد أن استكملنا كافة الإجراءات والتنسيق اللازم مع فريق الأمم المتحدة وأصبح وفدنا جاهزا للسفر فوجئنا بوضع عراقيل من قبل قوى العدوان بعدم منح ترخيص لتسيير طائرة عمانية — باعتبارها الوسيلة الآمنة والمعتادة لنقل وفدنا الوطني- بعد أن تم طلب ذلك كجزء من التفاهم والتنسيق".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad حكومة الإنقاذ اليمنية تطالب بعدم إفلات التحالف العربي من العقاب

وأضاف البيان "هذه العراقيل من قبل تحالف العدوان تأتي بعد أن كان يراهن على دفعنا لرفض المشاركة من خلال التصعيد العسكري وارتكاب المجازر بحق المدنيين والأطفال تزامنا مع بدء التحضير للمشاورات والإعلان عنها".

وتابع البيان "لعلها لم تكن صدفة حين تزامنت البداية الأولى لموجة هذا التصعيد مع إحاطة المبعوث الأخيرة أمام مجلس الأمن والتي تضمنت إعلان السادس من سبتمبر موعدا للمشاورات في جنيف".

واعتبر البيان أن ذلك يبين "حجم الاستخفاف السعودي — الإماراتي بالجهود الأممية وسعيهما لنصب العراقيل للحيلولة دون المشاركة في مشاورات جنيف ومنعها تقديم ترخيص".

وثمنت خارجية صنعاء "جهود المبعوث الأممي إلى اليمن ومحاولاته الجادة لإنجاح المشاورات كمقدمة لمفاوضات شاملة تقود إلى وقف العدوان غير المبرر على بلادنا وفك الحصار من خلال حل عادل وشامل ومستدام".

وعبرت الخارجية عن أملها في "أن تقوم الأمم المتحدة ومعها المجتمع الدولي بالضغط على قوى العدوان لمنح ترخيص لطائرة عمانية تنقل الوفد الوطني من صنعاء وتضمن عودته أيضاً تجنباً لما حصل في جولات سابقة من بقاء الوفد عالقاً في مسقط لأكثر من ثلاثة أشهر".

وأتمت الخارجية بيانها "نؤكد أن خيارنا الدائم والثابت هو السلام القائم على الشراكة العادلة في ظل يمن موحد كامل السيادة وعلى استعدادنا المتواصل بالتعاون المستمر مع المبعوث الأممي إلى اليمن".