تماشيا مع رؤية السعودية 2030... هجن "الرئاسة" تشعل مهرجان ولي العهد

سجلت هجن الرئاسة سيطرة كبيرة على أشواط اليوم الخامس من أيام التنشيطي الثاني لمهرجان "ولي العهد للهجن" الذي يحتضن فعالياته ميدان الهجن في محافظة الطائف.

ووفقا لوكالة "واس"، تضمن اليوم الخامس من أيام التنشيطي الثاني لمهرجان ولي العهد للهجن، 39 شوطا مسافة كل شوط 5 كيلومتر.

© AFP 2018 / Patrick Riviere صحيفة بريطانية تكشف سر الأميرة ديانا مع ولي العهد السعودي

وجعلت اللجنة المنظمة الأشواط ذات الأرقام الفردية للبكار والزوجية للقعدان، فيما حققت البكرة "ثمينة" لهجن الرئاسة الحاصلة على المركز الأول في الشوط الأول من الفترة الصباحية زمن الوصول الأسرع لخط النهاية لهذا اليوم بمقدار 7 دقائق و 56 ثانية و6 أجزاء من الثانية.

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يهدف إلى تأصيل ثقافة الإبل في المجتمع السعودي، إذ يعد موروث الإبل في الثقافة العربية أحد وأهم الواجهات الحضارية، فضلا عن كونه ركيزة أساسية وركن في البناء الحضاري لأبناء الجزيرة العربية عامة والمملكة خاصة.

موروث الإبل في بلادنا له عمق تاريخي وأبعاد فكرية وتراثية، وقد جعلته رؤية السعودية 2030 أحد عناصرها المنطلقة من ثوابت الدين والعقيدة، والمترسخة في عمق تراثنا، ليكون منطلقاً نحو آفاق جديدة.