تماشيا مع رؤية السعودية 2030... هجن "الرئاسة" تشعل مهرجان ولي العهد

ووفقا لوكالة "واس"، تضمن اليوم الخامس من أيام التنشيطي الثاني لمهرجان ولي العهد للهجن، 39 شوطا مسافة كل شوط 5 كيلومتر.
يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يهدف إلى تأصيل ثقافة الإبل في المجتمع السعودي، إذ يعد موروث الإبل في الثقافة العربية أحد وأهم الواجهات الحضارية، فضلا عن كونه ركيزة أساسية وركن في البناء الحضاري لأبناء الجزيرة العربية عامة والمملكة خاصة.
موروث الإبل في بلادنا له عمق تاريخي وأبعاد فكرية وتراثية، وقد جعلته رؤية السعودية 2030 أحد عناصرها المنطلقة من ثوابت الدين والعقيدة، والمترسخة في عمق تراثنا، ليكون منطلقاً نحو آفاق جديدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)