طيران الإمارات تكشف ما حدث خلال رحلة نيويورك

قالت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأربعاء، إن جميع ركاب رحلتها "إي كيه 203" قد غادروا الطائرة بسلام، بعد أن أصيب 10 ركاب على تلك الرحلة بوعكة صحية.

وأكدت الشركة الإماراتية، أن السلطات المختصة في مطار جيه إف كيه أخضعت جميع الركاب للفحص الطبي، وقد نقل 3 ركاب و7 من أفراد طاقم الطائرة إلى المستشفى لإخضاعهم لفحوص إضافية، وتقديم العلاج لهم، بينما خضع 9 ركاب آخرين لفحوص إضافية في موقع الطائرة قبل أن يسمح لهم بالمغادرة.

متحدث باسم طيران الإمارات: تؤكد طيران الإمارات أن جميع ركاب رحلتها EK 203 قد غادروا الطائرة، بعد أن أخضعتهم السلطات المختصة في مطار جيه اف كيه للفحص الطبي، وقد نقل 3 ركاب و7 من أفراد طاقم الطائرة إلى المستشفى لإخضاعهم لفحوصات إضافية وتقديم العلاج لهم. 1/4 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

وأضافت الشركة، "توجه بقية الركاب بعد ذلك إلى خارج المطار مرورا بالهجرة والجمارك، وقد أبدى أفراد طاقم الطائرة وموظفونا الأرضيون كل تعاون مع السلطات خلال عملية فحص الركاب على متن الطائرة، التي تسلمها الآن موظفو طيران الإمارات".

خضع 9ركاب آخرين لفحوصات إضافية في موقع الطائرة قبل أن يسمح لهم بالمغادرة،وتوجه بقية الركاب بعد ذلك إلى خارج المطار مروراً بالهجرة والجمارك.وقد أبدى أفراد طاقم الطائرة وموظفونا الأرضيون كل تعاون مع السلطات خلال عملية فحص الركاب في الطائرة، التي تسلمها الآن موظفو طيران الإمارات.2/4 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

وتابعت الشركة، أنه "نظرا لتطورات الرحلة، فإن رحلة العودة إي كيه 204 من جيه إف كيه إلى دبي سوف تتأخر 3 ساعات، وسوف تقوم طيران الإمارات بمساعدة الركاب الذين سيتابعون سفرهم عبر دبي عند الوصول وتوفير حجوزات بديلة لهم".

متحدث باسم طيران الإمارات: نظراً لتطورات الرحلة، فإن رحلة العودة EK 204 من جيه إف كيه إلى دبي سوف تتأخر 3 ساعات، وسوف تقوم طيران الإمارات بمساعدة الركاب الذين سيتابعون سفرهم عبر دبي عند الوصول وتوفير حجوزات بديلة لهم. 3/4 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

واعتذرت الشركة لركابها، "إذ تعتذر طيران الإمارات لعملائها عن أي إزعاج، فإنها تؤكد أن سلامة ركابها وأفراد أطقمها تحتل دوما قمة أولوياتها".



متحدث باسم طيران الإمارات: إذ تعتذر طيران الإمارات لعملائها عن أي إزعاج، فإنها تؤكد أن سلامة ركابها وأفراد أطقمها تحتل دوماً قمة أولوياتها. 4/4 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

وكانت أعلنت شركة طيران الإمارات ، اليوم الأربعاء، أن 10 من ركاب إحدى رحلاتها المتجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، أصيبوا بوعكة صحية.

وذكرت الشركة عبر حسابها على "تويتر" أن "طيران الإمارات تؤكد أن نحو 10 من ركاب الرحلة "إي كيه 203" من دبي إلى نيويورك أصيبوا بإعياء"، مشيرة إلى أنه "فور وصولهم، وكإجراء احترازي، قامت السلطات الصحية المحلية باستلامهم، فيما سيتم إنزال الآخرين بعد وقت قصير"، وذلك قبل أن تؤكد سلامة الجميع.