القوات العراقية تدمر عشرات العبوات الناسفة لـ"داعش"

دمرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، 5 أيلول/سبتمبر، المزيد من بقايا وأنفاق تنظيم "داعش" الإرهابي، وعبواته الناسفة في محافظتي نينوى، وصلاح الدين، شمالي العاصمة بغداد.

وأعلن الناطق بإسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى، وخلال عملية تفتيش في قرية "عجبة" جنوبي الموصل، مركز المحافظة، تعثر على مخلفات لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح رسول، محتويات ما عثرت عليه القوات، متضمنة: عبوة ناسفة محلية الصنع، وقنبلتين يدويتين "رمانتين"، وقاذفة، وقنبرتي هاون تالفة.

وأضاف رسول، كما تم القبض على متهم في سجن بادوش، في حين عثرت على نفقين كانا يستخدمان من قبل الإرهابيين، وقد تم تفتيشهما وردمهما.

وأكمل إلى ذلك عثرت القوات على 3 صواريخ كاتيوشا من مخلفات عصابات "داعش" ضمن قاطع المسؤولية.

ونفذت القوات الأمنية، عملية تفتيش في قريتي الدرناج وتل خزف وعثرت على 8 عبوات ناسفة تم معالجتها.

وتابع رسول، كما عثرت القوات على عبوة أخرى في قرية تل جدوع، وتم تفجيرها تحت السيطرة.

وأختتم الناطق بإسم مركز الإعلام الأمني العراقي، بالإشارة إلى تمكن القوات الأمنية في قيادة عمليات سامراء، التابعة لمحافظة صلاح الدين، من تفكيك 20 عبوة ناسفة محلية الصنع خلال عملية تفتيش مقاطعة (28).

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.