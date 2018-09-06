"أنصار الله" تستهدف بـ 3 صواريخ تجمعات لقوات يمنية على حدود السعودية

شن مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيين" قصفا على قوات الرئيس عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" أطلقوا ثلاثة صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كيلو مترات) على تجمعات لقوات الرئيس هادي قبالة منفذ علب البري الدولي الحدودي مع السعودية.

وأشار إلى أن القصف حقق إصابة مباشرة، وأوقع خسائر في صفوف قوات الرئيس هادي

ويأتي القصف الصاروخي عقب ساعات من إعلان جماعة أنصار الله إطلاق صاروخ باليستي نوع "بدر1" على معسكر الحرس الوطني في قطاع نجران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في نجران النقيب عبدالخالق القحطاني، تعرض 26 مدنيا، بينهم طفلان بإصابات مختلفة، "جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي، أطلقته عناصر المليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الأحياء السكنية بمدينة نجران".