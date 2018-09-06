المبعوث الأممي إلى ليبيا: طرابلس كانت على شفا حرب كاملة

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الأربعاء 5 سبتمبر/أيلول، أن التشكيلات الأمنية الموجودة حاليا مكنت الجماعات المسلحة من شن هجمات على العاصمة طرابلس.

طرابلس — سبوتنيك. وقال سلامة في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي من مقر البعثة في العاصمة طرابلس، حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، أن "العاصمة الليبية كانت على شفا حرب كاملة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي يراقبان الوضع وأي مجموعة تعمد إلى انتهاك الاتفاق سوف تحاسب، لقد تجاوزنا زمن الإفلات من العقاب ولن نسمح بتكرار ما حدث في 2014"، مشيراً إلى أن "التشكيلات الأمنية الحالية في طرابلس مكنت الجماعات المسلحة من شن هجمات على طرابلس".

وأضاف سلامة أن "الأمم المتحدة توسطت أمس بين الأطراف الرئيسية لوقف إطلاق النار وإيقاف الاقتتال وبدء إعادة النظام في طرابلس"، مضيفاً أن "بعثة الأمم المتحدة تركز جهودها في مجالين كمراجعة الترتيبات الأمنية بطرابلس بغية الحد من تأثير المجموعات التي تلجأ للسلاح لتحقيق مآرب شخصية ومعالجة القضايا الاقتصادية التي تشكل أساس الأزمة ولن يكون هناك أي فرصة للإصلاحات الاقتصادية والعملية السياسية إذا لم يتم وضع حد لعمليات النهب".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مطار معتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم لا يهدف لحل كل المشكلات الأمنية للمدينة.

وتتصارع في العاصمة الليبية طرابلس 3 جماعات مسلحة متمثلة في اللواء السابع القادم من مدينة ترهونة و الذي حله المجلس الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي، ولم يعد له غطاء سياسي والكتائب العسكرية بطرابلس التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، والطرف الثالث بقيادة صلاح بادي قائد لواء الصمود الداعم لحكومة الإنقاذ 2014.