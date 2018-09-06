فلسطين ترحب بقرار باراغواي إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بأن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار جمهورية الباراغواي إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

موسكو — سبوتنيك. وقال عريقات في بيان: "نرحب بقرار باراغواي على تصرفها وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بإغلاق السفارة في القدس، ونقلها إلى تل أبيب".

© Sputnik . Boshra Al-Futiani باراغواي تتخذ قرارا مهما بشأن سفارتها في إسرائيل

وأضاف: أن "القرار الجريء للرئيس عبدو بينيتيز، يظهر أن حكومة باراغواي قررت العودة إلى موقف أمريكا اللاتينية التقليدي، احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

هذا وأعلنت وزارة خارجية باراغواي يوم الأربعاء، إعادة سفارتها من القدس إلى تل أبيب.

وأعلن وزير خارجية باراغواي، أندريس رودريغيز بيدوتي، أن حكومة بلاده اتخذت قرارا بإعادة سفارتها لدى إسرائيل من القدس إلى تل أبيب.

وقالت وزارة خارجية الباراغواي "إن قراراها جاء التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي لعام 1980، وتنفيذا لالتزامها الذي قدمته لوزير الخارجية رياض المالكي، الذي سافر قبل أسبوعين خصيصا إلى الباراغواي، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس.