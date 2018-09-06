اليمن... "أنصار الله" تستعيد مواقع في الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله إن مسلحي الجماعة وقوات الجيش الموالية لها نفذت اليوم عملية هجومية على مواقع لقوات التحالف والقوات المشتركة غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة، انتهت بالسيطرة عليها.
وأشارت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من قوات التحالف والقوات الحكومية المشتركة وإعطاب مدرعة وثلاث آليات عسكرية تابعة لها خلال العملية.
ولفتت إلى إعطاب مدرعة للقوات الحكومية في منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وسقط طاقمها بين قتيل وجريح.
في سياق متصل، ذكرت "سبأ" أن مقاتلي "أنصار الله" استهدفوا بصواريخ موجهة تجمع آليات للقوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي، ما أدى إلى اشتعال النيران.
وكانت القوات الحكومية أعلنت في 7 يوليو الماضي السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله" الذين لايزالوا يسيطرون على عدد من المناطق في المديرية ويتخذونها نقاط انطلاق لشن هجمات وعمليات قصف على القوات المشتركة.
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