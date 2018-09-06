رسالة من الملك سلمان وولي العهد إلى إمبراطور اليابان

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان، إثر الإعصار الذي اجتاح غرب اليابان وما أسفر عنه من وفيات وإصابات.

© AFP 2018 / Martin Bureau ثلاثاء لم يحدث منذ ربع قرن... يوم الرعب الأكبر في اليابان

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية ( واس )، قال الملك سلمان : "علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح غرب اليابان ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

ومن جانبه؛ بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة أخرى لإمبراطور اليابان، جاء فيها: "بلغني خبر الإعصار الذي اجتاح غرب اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل".