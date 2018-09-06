رسالة من الملك سلمان وولي العهد إلى إمبراطور اليابان

ومن جانبه؛ بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة أخرى لإمبراطور اليابان، جاء فيها: "بلغني خبر الإعصار الذي اجتاح غرب اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل".
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يبعثان برقية عزاء ومواساة لإمبراطور #اليابان، إثر الإعصار الذي اجتاح غرب اليابان وما أسفر عنه من وفيات وإصابات.#واس pic.twitter.com/KOiEfURl5E— واس (@spagov) September 5, 2018
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