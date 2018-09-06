الملك سلمان يتسلم تقريرا حول المملكة

تسلم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أحد التقارير عن المملكة خلال العام الماضي.

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، تقريرها السنوي عن التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

© REUTERS / HANDOUT سر خروج 126 مليار ريال من السعودية والإمارات

وحمل التقرير إلى الملك، وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ووكلاء المحافظ.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي، إن الاقتصاد السعودي شهد خلال العام الماضي مؤشرات إيجابية، حيث تراجع الناتج المحلي النفطي 3.09 %، وسجل الناتج المحلي غير النفطي نموا إيجابيا نسبته 1.05 %، وذلك ضمان الاتجاه لتنفيذ رؤية 2030.

وسجل ميزان المدفوعات فائضا قدره 57.1 مليار ريال، مقابل عجز قدر 89.4 مليار ريال في عام 2016 "الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي".

وانضمت المملكة حسب التقرير إلى "عدد من مؤشرات الأسواق العالمية كمورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة".