الملك سلمان يتسلم تقريرا حول المملكة

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، تقريرها السنوي عن التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي، إن الاقتصاد السعودي شهد خلال العام الماضي مؤشرات إيجابية، حيث تراجع الناتج المحلي النفطي 3.09 %، وسجل الناتج المحلي غير النفطي نموا إيجابيا نسبته 1.05 %، وذلك ضمان الاتجاه لتنفيذ رؤية 2030.
وسجل ميزان المدفوعات فائضا قدره 57.1 مليار ريال، مقابل عجز قدر 89.4 مليار ريال في عام 2016 "الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي".
وانضمت المملكة حسب التقرير إلى "عدد من مؤشرات الأسواق العالمية كمورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)