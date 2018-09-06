النيابة توجه له 30 تهمة... سعودي التقى آل ثاني في قطر

طالب المدعي العام للنيابة العامة في السعودية، بالقتل لمواطن متهم بالانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين" ولقاء شخصيات من آل ثاني في قطر.

وتتهم النيابة العامة أحد المواطنين "بإنشاء منظمة تعنى بفئة الشباب، وتدريبهم داخل المملكة وخارجها، بغرض تجنيدهم للانضمام للجماعة الإرهابية".

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وكشفت النيابة "عن وجود تسهيلات للمتهم لعقد اجتماعات مع عناصر إخوانية داخل دولة قطر، التي تعد الدولة الحاضنة لهم، والتقائه بـ 5 من قيادات وعناصر من الجماعة الإرهابية، بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة هناك"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وشملت لائحة الاتهام للمواطن السعودي 30 تهمة منها "الخروج على ولاة الأمر وتغيير الأنظمة الحاكمة في البلاد العربية والعمل على تحقيق أهدافه داخل المملكة وخارجها، مستهدفا فئة الشباب واستقطابهم وتدريبهم تحت غطاء ديني".

وفي 5 يونيو/ حزيران عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.