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    شرطي الحدود الإسرائيلي يطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين في بيت لحم خلال احتجاجات ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عشية الذكرى الـ 70 لـ النكبة، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018

    البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف فوري لخطط إسرائيل في القدس

    © REUTERS / Mussa Qawasma
    العالم العربي
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    طالب مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في رسائل مكتوبة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بالتدخل الفوري والعاجل وتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية واتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لتهجير السكان الأصليين لقرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة وهدم منازلهم.

    وأضاف السلمي في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخه منه: "قرارات الهدم تأتي تمهيدا لتحويل القرية لمستوطنة إسرائيلية إمعانا في تنفيذ جريمة التطهير العرقي في تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة بشأن حظر بناء المستوطنات".

    إصابة 127 شخصاً غالبيتهم أطفال بغارة لطيران التحالف على حافلة أطفال في مدينة ضحيان شمال صعدة. اليمن
    © REUTERS / Naif Rahma
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    ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي لاستنكار وإدانة هذه الجريمة العنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

    وطالب السلمي مجلس الأمن الدولي بالعمل الجاد لوقف هذه الجريمة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية بشأن القضية الفلسطينية، والوقف الفوري لممارسات "قوة الاحتلال الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وانتهاجها لسياسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي والفصل العنصري"، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

    وجدد رئيس البرلمان العربي دعوته لعقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام الجاد والشامل والعادل تحت مظلة الأمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

    وناشد بضرورة رعاية الأمم المتحدة للمفاوضات الجادة، بحيث تفضي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967".

    وشدد السلمي على مواصلة البرلمان العربي لجهوده الحثيثة وتنفيذ خطط عمله التي اعتمدها، من أجل "نصرة نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس".

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    الكلمات الدلالية:
    القدس, الأمم المتحدة, إسرائيل, فلسطين
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