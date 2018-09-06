زيادة تدفق السياح الروس إلى دبي خلال النصف الأول من العام الجاري

أكد المدير العام في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عصام كاظم، اليوم الخميس، أن عدد السياح الروس في دبي ارتفع خلال الأشهر الستة الأولى من العــام 2018 بنسبة 74 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

موسكو — سبوتنيك. وقال كاظم للصحفيين: "في السنوات الأخيرة، لاحظنا زيادة كبيرة في عدد السياح القادمين إلى دبي من روسيا، في حين أن هذا العدد يتزايد من سنة إلى أخرى، في عام 2017 لاحظنا زيادة بنسبة 120 بالمئة في التدفق… حتى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهدنا أرقام نمو هائلة، ارتفع تدفق السياح بنسبة 74 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

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ولفت كاظم إلى أن من الواضح أن روسيا بالنسبة لدبي كانت وستظل سوقًا بالغة الأهمية.

وكانت الإحصاءات الصادرة في دبي قد ذكرت أن آلاف السياح الروس زاروا دبي في النصف الأول من العام الجاري.

ووفقا للإحصاءات الصادرة، ارتفعت روسيا إلى المركز الخامس بين الدول من حيث عدد السياح، الذين يزورون دبي بعد الهند والمملكة العربية السعودية وبريطانيا والصين.

ففي النصف الأول من عام 2018، زار دبي 8.1 مليون سائح، وهو رقم قياسي.