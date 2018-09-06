الملك سلمان وولي العهد يبعثان برسالة لرئيس البرازيل

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس ميشيل ميغيل إلياس تامر لوليا، رئيس جمهورية البرازيل؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

ووفقا لصحيفة "عاجل"، أعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس البرازيلي، ولحكومة وشعب البرازيل الصديق بالتقدم والازدهار".

© REUTERS / Ricardo Moraes فرنسا تساعد البرازيل لترميم المتحف الوطني

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الرئيس البرازيلي، أعرب فيها عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البرازيل الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

يذكر أن إعلان استقلال البرازيل شمل سلسلة من الأحداث السياسية جرت ما بين 1821-1825، وتضمنت أغلبها نزاعات بين البرازيل والبرتغال بخصوص طلب الاستقلال المقدم من طرف المملكة البرازيلية.

وبضعظ من حليفة البرتغال "بريطانيا العظمى" اعترفت البرتغال من خلال معاهدة ريو دي جانيرو عام 1825 باستقلال البرازيل، واحتفظ جواو السادس بلقب ملك البرازيل.