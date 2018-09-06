الملك سلمان وولي العهد يبعثان برسالة لرئيس البرازيل

ووفقا لصحيفة "عاجل"، أعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس البرازيلي، ولحكومة وشعب البرازيل الصديق بالتقدم والازدهار".
يذكر أن إعلان استقلال البرازيل شمل سلسلة من الأحداث السياسية جرت ما بين 1821-1825، وتضمنت أغلبها نزاعات بين البرازيل والبرتغال بخصوص طلب الاستقلال المقدم من طرف المملكة البرازيلية.
وبضعظ من حليفة البرتغال "بريطانيا العظمى" اعترفت البرتغال من خلال معاهدة ريو دي جانيرو عام 1825 باستقلال البرازيل، واحتفظ جواو السادس بلقب ملك البرازيل.
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