العراق... مقتدى الصدر يدعو البرلمان لجلسة طارئة

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، البرلمان العراقي إلى الانعقاد بشكل فوري ومناقشة الأوضاع في محافظة البصرة، التي شهدت احتجاجات عنيفة على مدار الأيام الماضية ضد تردي الخدمات.

القاهرة — سبوتنيك. ودعا الصدر في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس 6 سبتمبر / أيلول، مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد فورا، في بجلسة علنية استثنائية تبث علنا عبر القنوات الرسمية ليطلع الشعب العراقي على مجريات الأمور بمدة أقصاها يوم الأحد المقبل، بحصور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية".

© AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE رفع جلسة البرلمان العراقي بعد انسحاب نواب "الفتح" و"دولة القانون" وانتقد الصدر ما وصفه بـ "تجاهل بعض السياسيين لما يحدث في تلك المحافظة المنكوبة حيث أنهم منشغلون بتكوين الكتلة الأكبر بالبرلمان، التي لن تكون إلا كسابقاتها من الحكومات والتحالفات، التي اتصفت بالطائفية والفساد والظلم".

وطالب البيان بإنهاء ما وصفه بـ"التدخلات غير الرسمية في محافظة البصرة، ولا سيما تدخلات الأحزاب والميليشيات، بل والحشد الشعبي، الذي يسعى للحفاظ على سمعته".

كما دعا الصدر إلى "حماية المؤسسات الحكومية في البصرة، وخصوصا الموانئ والمطارات من التدخلات الخارجية وغير الرسمية".

وقال الصدر في بيانه: "ندعو إلى حملة تبرعات من جميع المحافظات لإغاثة البصرة المنكوبة، وندعو لوقفة احتجاجية مع أهالي البصرة ومتظاهريها وشهدائها وجرحاها بمظاهرة سلمية غاضبة وموحدة بمحافظة البصرة، وسنعلن عن موعدها لاحقا".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، صباح أمس الأربعاء، مقتل 5 متظاهرين وإصابة 68 بينهم عناصر من القوات الأمنية، في حصيلة للأحداث بالبصرة، التي شهدت احتجاجات ضد سوء الخدمات وتلوث مياه الشرب.