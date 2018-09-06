66 قتيلا و187 جريحا جراء الاشتباكات في العاصمة الليبية

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الخميس، عن حصيلة ارتفاع ضحايا القتلى والجرحى جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس خلال الأسبوع الماضي، وبلوغ عدد القتلى إلى 66شخصا و187 جريحا.

طرابلس — سبوتنيك. وقال المستشفى الميداني التابع لإدارة شؤون الجرحة طرابلس في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن "حصيلة الإصابات والوفيات والمفقودين حتى مساء أمس الأربعاء 5سبتمبر/أيلول ، جراء الاشتباكات الواقعة جنوب طرابلس وصلت إلى 66 قتيلا وجرحي 178 جريحا".

© Sputnik . أندري ستينين المبعوث الأممي إلى ليبيا: طرابلس كانت على شفا حرب كاملة

وأشار البيان إلى أنه "تم تقديم العلاج إلى 103 مصابا غادروا المستشفى"، منوها إلى أنه "بلغ عدد المفقودين 12 مفقودا فيما قدم جهاز الإسعاف التابع لإدارة الجرحى طرابلس إغاثة عاجلة لـ 107 عائلة بالإضافة لإجلاء 74 عائلة من أماكن الاشتباكات".

وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أمس الأربعاء خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أن التشكيلات الأمنية الموجودة حاليا مكنت الجماعات المسلحة من شن هجمات على العاصمة.

وقال سلامة أن العاصمة الليبية طرابلس كانت على شفا حرب كاملة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي يراقبان الوضع، وأي مجموعة تعمد إلى انتهاك الاتفاق سوف تحاسب.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام الماضية اشتباكات دامية بين 3 جماعات مسلحة متمثلة في اللواء السابع القادم من مدينة ترهونة، والذي حله المجلس الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي، ولم يعد له غطاء سياسي، والكتائب العسكرية بطرابلس التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، والطرف الثالث بقيادة صلاح بادي قائد لواء الصمود الداعم لحكومة الإنقاذ 2014.