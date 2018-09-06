جهود أممية مستمرة لترتيب وصول وفد الحوثيين إلى جنيف

أعلن مصدر أممي اليوم الخميس، استمرار الجهود الهادفة إلى تذليل العقبات لحضور وفد جماعة "أنصار الله" للمشاركة في مشاورات جنيف، نافيا ما تردد من معلومات عن تلويح وفد الحكومة اليمنية بمغادرة جنيف.

وصرح مصدر من الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك" حول آخر التطورات بما يخص مغادرة الوفد الحوثي: "حتى هذه اللحظة لم يحل الأمر، هناك جهود مستمرة منذ أمس من قبل الأمم المتحدة لترتيب وصول الوفد الحوثي".

© REUTERS / Khaled Abdullah وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يضللون الرأي العام

وأضاف المصدر "من الممكن في أي لحظة، أن تثمر هذه المساعي، ونعلن حينها أن طائرة متجهة إلى جنيف على متنها الوفد القادم من صنعاء".

وردا على سؤال، حول تهديد وفد الحكومة بمغادرة جنيف، إذا لم يصل الوفد الحوثي اليوم، قال المصدر الأممي: "على مستوى معلوماتي لم يطلب الوفد الحكومي هذا الطلب من المعنيين بتنظيم هذا المشاورات ولم يلمح لنم بانه سيغادر".

وستكون المفاوضات في جنيف هي الأولى منذ عامين، وذلك بعد فشل جولتين سابقتين، آخرها في الكويت، وشهدت الفترة الأخيرة جولة واسعة للمبعوث الأممي التقى فيها كافة الأطراف اليمنية للتجهيز لجولة المشاورات الجديدة.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري تقوده، منذ آذار/مارس 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018، عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.