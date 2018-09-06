تسجيل
14:32 06 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    مشهد عام لمصفاة أرامكو السعودية رأس تنورة وتكرير النفط في المملكة العربية السعودية

    السفارة السعودية بالقاهرة: مستقبل المملكة بعد النفط في السياحة والآثار

    © REUTERS / Ahmed Jadallah
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تزامنا مع اليوم الوطني للسعودية، تحتفل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة بتسجيل أكثر من 8 آلاف موقعا أثريا في قائمة التراث العالمي.

    قالت السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الخميس 6 سبتمبر/أيلول، "إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، نجحت خلال هذا العام فقط في إضافة 32 موقعا أثريا وتاريخيا جديدا في سجل الآثار الوطني، ليصل مجموع المواقع الأثرية السعودية المسجلة 8225 موقعا في مناطق المملكة المختلفة.

    صاروخ باليستي
    © REUTERS / KCNA
    الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه "أنصار الله"
    وأشارت السفارة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن المملكة العربية السعودية تزخر بالمئات من المواقع السياحية الحافلة بشتى أنواع التراث الإنساني والفني القديم والمعاصر، وتحظى بمزارات سياحية استثنائية تضم في ثناياها كنوزا من الأثار المتوارثة منذ آلاف السنين، وهو ما يفسر استمرار شغف العلماء والباحثين بالدراسة والتنقيب عن التراث الإنساني بالمواقع الأثرية داخل المملكة.

    وأكدت السفارة على أن حكومة السعودية لقطاعات السياحة والتراث الوطني، تولي اهتماما خاصا بالآثار والسياحة كأحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 التي أقرها الملك سلمان بن عبد العزيز في 25 أبريل/نيسان 2016، وأنها أحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط، لافتة إلى أنه على مدى الأعوام الماضية، عكفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تسجيل، المواقع التراثية السعودية ضمن برنامج مواقع التراث الإنساني العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

    وسجلت اليونسكو  أربعة مواقع أثرية  سعودية ضمن قائمة التراث العالمي، وهي موقع مدائن صالح عام 2008، وموقع حي الطريف بالدرعية التاريخية عام 2010، وموقع جدة التاريخية عام 2014، ورابعا مواقع الرسوم الصخرية في جبة والشويمس عام 2015.

    وأشارت السفارة إلى أن المملكة بذلت جهودا حثيثة على مدى السنوات الأخيرة لتسجيل موقع واحة الأحساء في لائحة التراث الإنساني العالمي، في يونيو/حزيران الماضي، وهي درة التاج في المواقع التي تم تسجيلها، ومن أشهر واحات النخيل الطبيعية في العالم، فضلا عن الموقع الجغرافي والتاريخي الهام الذي جعلها همزة الوصل بين الحضارات القديمة منذ آلاف السنين، الأمر الذي استحقت عليه الواحة أن تكون ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي (اليونسكو) كخامس موقع سعودي تقوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتسجيله في القائمة.

    وأكدت السفارة السعودية بالقاهرة أن الملك سلمان يولي عناية خاصة بالتراث الحضاري، تمثّل بصدور عدد من القرارات التاريخية التي ساهمت بحفظ التراث الحضاري وتنظيمه والتعريف به، فتم إطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة والذي يسعى لتعزيز معرفة المواطن بتاريخ الوطن وملحمة تأسيسه، وحماية الآثار والمحافظة عليها وعرضها محليا ودوليا، تهيئة وتأهيل المواقع الأثرية والطرق التاريخية وتوظيفها في التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير المتاحف في المناطق والمحافظات وتشغيلها.

     

    انظر أيضا:

    "أنصار الله" تستهدف بـ 3 صواريخ تجمعات لقوات يمنية على حدود السعودية
    تماشيا مع رؤية السعودية 2030... هجن "الرئاسة" تشعل مهرجان ولي العهد
    الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه "أنصار الله"
    "هكذا ينظر العالم لابن سلمان"... باكستان تحسم مصير التحالف العسكري مع السعودية
    السعودية تجرم السخرية على مواقع التواصل...وهذه عقوبتها
    السعودية تتخذ قرارات جديدة بشأن من يريد زيارتها
    سر خروج 126 مليار ريال من السعودية والإمارات
    الكلمات الدلالية:
    آثار, النفط, الحكومة السعودية, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء مادالينا غينيا
    أجمل نساء مهرجان البندقية السينمائي
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك