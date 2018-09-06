حظر التجوال بالبصرة بعد ورود معلومات عن أعمال شغب

بغداد — سبوتنيك. وأفاد الناطق باسم الداخلية العراقية، سعد معن، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف الاحتجاجات بالبصرة، "رسالتنا الأمنية هي حظر تجوال من الساعة الثالثة عصرا حتى المساء لورود معلومات استخباراتية بوجود أعمال شغب وهجمات تثير الفوضى".
وقالت المفوضية في بيان نقلته "السومرية نيوز"، اليوم الخميس: "نتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة حدة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في البصرة للمطالبة بحقوقهم المشروعة"، مبينة أنها "رصدت استخدام العنف المفرط من قبل الاجهزة الأمنية بحق المتظاهرين السلميين، والذي أدى لسقوط 9 شهداء بين صفوف المتظاهرين وجرح 93 وإصابة 18 منتسبا أمنيا منذ بداية الشهرالحالي".
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