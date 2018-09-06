حظر التجوال بالبصرة بعد ورود معلومات عن أعمال شغب

قالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، إن قراراهها بفرض حظر التجوال بمحافظة البصرة جنوبي البلاد جاء بعد ورود معلومات عن احتمال وقوع أعمال شغب مع استمرار الاحتجاجات ضد تردي الخدمات وتلوث المياه.

بغداد — سبوتنيك. وأفاد الناطق باسم الداخلية العراقية، سعد معن، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف الاحتجاجات بالبصرة، "رسالتنا الأمنية هي حظر تجوال من الساعة الثالثة عصرا حتى المساء لورود معلومات استخباراتية بوجود أعمال شغب وهجمات تثير الفوضى".

© REUTERS / Essam al-Sudani العراق... إصابة عدد من المتظاهرين برصاص قوات الأمن في البصرة

في سياق متصل، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن حصيلة ضحايا تظاهرات البصرة منذ بداية سبتمبر/أيلول، مشددة على ضرورة إنصاف ذوي الضحايا من خلال تقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.

وقالت المفوضية في بيان نقلته "السومرية نيوز"، اليوم الخميس: "نتابع بقلق بالغ تصاعد وتيرة حدة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في البصرة للمطالبة بحقوقهم المشروعة"، مبينة أنها "رصدت استخدام العنف المفرط من قبل الاجهزة الأمنية بحق المتظاهرين السلميين، والذي أدى لسقوط 9 شهداء بين صفوف المتظاهرين وجرح 93 وإصابة 18 منتسبا أمنيا منذ بداية الشهرالحالي".