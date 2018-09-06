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15:51 06 سبتمبر/ أيلول 2018
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    تركي المالكي

    بيان يتضمن مفاجأة من التحالف في قضية "أتوبيس الأطفال" اليمنيين

    © AP Photo / Amr Nabil
    العالم العربي
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    أقر التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية الخميس باحتمال وقوع "أضرار جانبية وضحايا وخسائر أرواح للمدنيين" في عمليات استهدفت الحوثيين في 23 أغسطس/آب في غرب اليمن.

    وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، أعلن أن ما لا يقل عن 26 طفلا و4 نساء قتلوا في غارتين للتحالف، مطالبا بإجراء تحقيقات مستقلة في الهجمات التي تستهدف مدنيين في البلد الغارق في الحرب.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، باحتمال "وقوع أضرار جانبية وخسائر أرواح للمدنيين أثناء عملية استهداف عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بمنطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة".

    الحوثيون
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بمنع الصليب الأحمر من دخول الدريهمي

    وجدد المالكي التأكيد على "التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مواد القانون الدولي الإنساني" لتفادي وقوع ضحايا بين المدنيين.

    وكان التحالف أقر في السابق بحصول "أخطاء" في غارة أصابت حافلة في 9 أغسطس/آب في ضحيان شمالي اليمن معقل الحوثيين ما أوقع 51 قتيلا من بينهم 40 طفلا، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

    وقال التحالف العسكري بقيادة السعودية إنه استهدف حافلة للمتمردين في موقع الضربة، لكن "أخطاء" في التوقيت رافقتها أدت الى "أضرار جانبية"، بينما يصرّ الحوثيون على أن الحافلة كانت تقل أطفالا.

    ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا و"أنصار الله" (الحوثيين). وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الامارات في 2015 لوقف تقدم الجماعة التي سيطرت على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

    وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف الذي تسبب بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, قصف, التحالف العربي, الحوثيين, العقيد الركن طيار تركي المالكي, السعودية, اليمن
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