"العليا لحقوق الإنسان" بالعراق: الأمن استخدم العنف المفرط تجاه متظاهري البصرة

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، عن مقتل 7 متظاهرين واصابة 93 آخرين بجروح إضافة إلى إصابة 18 عنصرا من القوات الأمنية في البصرة منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الحالي وحتى اليوم .

بغداد —سبوتنيك. وقالت المفوضية في بيان "تعد هذه الحصيلة هي الأعنف حتى الآن في محافظة البصرة"، وأضافت "تتابع المفوضية العليا لحقوق الإنسان وبقلق بالغ تصاعد وتيرة حدة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في البصرة للمطالبة بحقوقهم المشروعة".

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وأشارت إلى أنها "رصدت استخدام العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين السلميين"، ودعت "القادة الأمنيين إلى عدم الاندفاع والتعصب وتوجيه منتسبيهم بضرورة الحفاظ على قواعد حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين السلميين"، معربة "عن مخاوفها من خروج الأمور في البصرة عن السيطرة".

ودعت المفوضية "المتظاهرين إلى المحافظة على سلمية التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة"، كما دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إرسال وفد متخصص ومن أعلى المستويات لتقديم التطمينات العاجلة و"تشكيل لجان عليا للتحقيق في استخدام العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر قد أعلن خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف الاحتجاجات بالبصرة، اليوم، أن "الوزارة سجلت سقوط 5 قتلى من المتظاهرين وإصابة 75 آخرين بجروح خلال الأيام الثلاثة الماضية في البصرة".

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة أخرين.