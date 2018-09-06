112 قتيلا في السعودية بصواريخ "أنصار الله"

كشف العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، عدد القتلى الذين سقطوا بسبب صواريخ جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وقال المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن "إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة بلغ حتى الآن 189 صاروخا تسببت في استشهاد 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن"، على حد قوله.

© AP Photo / Amr Nabil بيان يتضمن مفاجأة من التحالف في قضية "أتوبيس الأطفال" اليمنيين

وأضاف:

"هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم 2216، والقرار رقم 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا و"أنصار الله" (الحوثيين). وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تقدم الجماعة التي سيطرت على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف الذي تسبب بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.