إسرائيل تفرض إغلاقا على الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة ثلاثة أيام

رام الله — سبوتنيك. وبحسب السلطات الإسرائيلية، فإنه سيتم فرض إغلاق محكم ابتداء من السبت المقبل حتى الثلاثاء، بمناسبة رأس السنة العبرية التي يحتفل بها اليهود.
أعلنت إسرائيل، أنها مستمرة في بناء جدار إسمنتي على الحدود بينها وبين لبنان، معلنة وصول أعمال البناء إلى جنوب وشرق السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل ولبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس: "في إطار الجهود لتعزيز الحماية للبلدات والمواطنين شمالي إسرائيل، بدأت قيادة المنطقة الشمالية هذه السّنة، وبقيادة الفرقة 91 (فرقة الجليل)، وبالتعاون مع مديرية "حدود وتماس" في وزارة الدفاع، بإقامة عائق هندسي على الحدود مع لبنان، حيث أن هذا البناء يشكل خطوة دفاعية يتمّ تنفيذها في المنطقة السّيادية لدولة إسرائيل".
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