تسجيل
15:50 06 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    الجيش السوري في محافظة إدلب

    بذريعة أداء فريضة الحج... فرار قيادات إرهابية في إدلب وترك الفصائل لتواجه مصيرها

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تشهد مدينة إدلب السورية تطورات يومية متسارعة سواء على صعيد عمليات الجيش السوري هناك أو الأخبار المتعلقة بالمجموعات الإرهابية المسلحة إضافة إلى أوضاع المدنيين في ظل سيطرة تلك الجماعات الإرهابية على المدينة وريفها.

    أرتال المدرعات السورية تواصل تدفقها إلى جبهة إدلب
    © Sputnik . Basel Shartouh
    بالفيديو...أرتال المدرعات السورية تواصل تدفقها إلى جبهة إدلب
    وحول هذه المواضيع الساخنة تحدث الصحفي، حسام الشب، من ريف إدلب إلى إذاعة "سبوتنيك" وهو مواكب لعمليات الجيش السوري ولكافة التطورات المتعلقة بالمجموعات الإرهابية والمدنيين.

    وعن أسباب انهيار معنويات الإرهابيين وهروبهم بشكل جماعي إلى تركيا، قال حسام الشب: تعيش المجموعات الإرهابية في إدلب حالة من التخبط  والاضطراب مع اقتراب معركة إدلب، حيث تتوافد أرتال الجيش السوري إلى كافة محاور المحافظة وعلى مختلف الجبهات من اللاذقية إلى حماه وأبو الظهور.

    وأشار الشب إلى ذلك زاد من حالة الاضطراب التي تعيشها المجموعات الإرهابية، كما أننا يمكن أن نلاحظ حالة الإرباك الكبيرة التي تعيشها تلك المجموعات من ارتفاع وتيرة الاغتيالات والتفجيرات في كافة أرجاء محافظة إدلب وتستهدف معظمها قيادات تلك التنظيمات الإرهابية بالإضافة إلى مقرات الإرهابيين ومستودعاتهم.

    ونوه الصحفي السوري إلى أن الإرهابيين لا زالوا يعيشون حالة الوهم بأن التركي لن يسمح ببدء معركة إدلب، وأن المحافظة كما يروجون تحت الوصاية التركية، معتبرا أن هذه الأوهام هي من أجل إرضاء نفسهم، ورفع معنوياتهم، "لكن في حقيقة الأمر فإن معنوياتهم أصبحت منهارة بشكل كبير، فهناك أكثر من 300 إرهابي أجنبي انشقوا عن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي واستقروا في بيوتهم ويبحثون عن طريق للعودة إلى بلادهم، حتى لو أدى الأمر إلى اعتقالهم سنة أو سنتين هناك". واستشهد الشب بكلام للإرهابي صالح الحموي أحد متزعمي "جبهة النصرة" في إدلب.

    الجيش السوري يستعد لتحرير إدلب
    © Sputnik . BASSEL SHARTOUH
    قائد ميداني في قوات "النمر": ننتظر بفارغ الصبر إشارة البدء لتحرير إدلب (فيديو)
    ومضى الصحفي السوري قائلا: هناك عشرات التقارير الإعلامية من داخل المحافظة تؤكد أن هناك حالات فرار بعض الإرهابيين والأجانب من خلال الحدود التركية، حيث تقوم عناصر حرس الحدود التركية بتهريب الإرهابيين، "كما تحدد تسعيرة الهروب بحسب جنسية الإرهابي وتصل إلى مبالغ طائلة، كذلك قام عدد من قيادات الإرهابيين بالهرب من إدلب وترك فصائلهم بحجة الذهاب لأداء فريضة الحج إلا أنهم سافروا ولم يعودوا وتركوا فصائلهم لتواجه مصيرها." بحسب قول الشب.

    وأضاف: في سبيل تدعيم المجموعات الإرهابية والزج بهم في صفوف "جبهة النصرة" قامت قيادات بتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) بإخضاع معتقلين من "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) لديها لدورات شرعية لاستخدامهم في المعارك.

    وذكر الصحفي الشب أنه بعد أن إقرار تركيا بأن تنظيم "هيئة تحرير الشام" إرهابي وسحبت عنه الغطاء، ضربت إدلب في اليوم التالي أكثر من عشرة تفجيرات استهدفت قيادات بارزة في التنظيم الإرهابي في مختلف أرجاء المحافظة، وبعد أن فشلت تركيا بحل "جبهة النصرة" أعطت الضوء الأخضر لـ"حركة نور الدين الزنكي" بتصفية "جبهة النصرة".

    وقال: بعد أن أدرك تنظيم "جبهة النصرة" باقتراب المعركة، يقوم اليوم بحملة اعتقالات كبيرة بتهمة أن المعتقلين يروجون للمصالحة مع الدولة، ويحاول التنظيم الإرهابي من خلال ذلك بث الذعر في نفوس المواطنين، كما قام عناصر "النصرة" بإنشاء منصة ميدانية للإعدام في مدينة حارم بريف إدلب لتصفية بعض الشخصيات التي تم اعتقالها حسب ما ذكرته تلك المجموعات الإرهابية.

    الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
    © Sputnik . Sergey Guneev
    موسكو: لا سلام مع الإرهابيين في إدلب
    كما أن المجموعات الإرهابية في إدلب تقوم باستعراض بعض السيارات على أساس أنها تتوجه إلى الجبهات من أجل رفع المعنويات، وقام الإرهابيون بتفجير جسر التوينة قرب قلعة المضيق بريف حماه الشمالي، في محاولة منهم بتثبيت مقاتليهم والإيحاء بأنهم غير خائفين من تقدم الجيش السوري، وبأنهم على استعداد لخوض المعركة، وحسب اعتقادهم أن تدمير الجسور سيعيق تقدم الجيش السوري، لكن هذا لا يصب سوى في خانة تدمير البنية التحتية للبلد، ولن يعيق تقدم الجيش السوري الذي قرر بدء المعركة وسيتقدم ولن تعيقه الخنادق أو المتاريس والتحصينات التي يقيمها الإرهابيون.

    وكان إرهابيو "النصرة" و"الحزب التركستاني" قد دمروا جسرين في بلدتي الشريعة وبيت الراس اللذين يعدان من أهم وأضخم الجسور في ريف حماة الشمالي الغربي ويربطان بين بلدتي الشريعة وبيت الراس والقرى والبلدات المجاورة.

    ويأتي تدمير التنظيمات الإرهابية للجسرين كمحاكاة لجرائم "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة وتنظيم "داعش" الإرهابي حيث عمدا خلال العام الماضي إلى تدمير جميع الجسور على نهر الفرات بذريعة منع وحدات الجيش العربي السوري من التقدم في عملياتها ضد الإرهاب.

    يشار إلى أن لهجة الولايات المتحدة فيما يخص معركة إدلب تغيرت بعض الشيء حيث كانت تهدد وتحذر الدولة السورية من شن عملية عسكرية لتحريرها، إلا أن تصريح وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أكد فيه أن بلاده ترى مكافحة الإرهابيين في شمالي سوريا أمرا ضروريا وتشاطر روسيا مخاوفها حيال وجودهم في إدلب.

    انظر أيضا:

    قمة تقرر مصير إدلب
    الدفاع الروسية تؤكد إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتا من إدلب نحو حميميم
    ترامب: واشنطن ستغضب إذا وقعت مذبحة في إدلب السورية
    وزير الخارجية التركي: نبذل جهودنا لمنع هجوم قوات الحكومة السورية على إدلب
    زاخاروفا: المسلحون في إدلب قد يفسرون تصريحات ترامب على أنها دعم لهم
    الدفاع الروسية: أربع طائرات من قاعدة حميميم تستهدف منشآت لـ"النصرة" في إدلب أمس
    بيسكوف: الأوضاع في إدلب تدعو للقلق والأمر على جدول أعمال الاتصالات الروسية
    قائد ميداني في قوات "النمر": ننتظر بفارغ الصبر إشارة البدء لتحرير إدلب (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إدلب, أخبار سوريا, الحرب على الإرهاب, تنظيم جبهة النصرة الإرهابي, تنظيم داعش الإرهابي, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء مادالينا غينيا
    أجمل نساء مهرجان البندقية السينمائي
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك