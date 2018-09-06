"أنصار الله" تعلن قصف مطار أبها السعودي

شن سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، هجوما جديدا على مطار أبها الإقليمي في عسير.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة" بأن سلاح الجو المسير شن هجوما جويا على مطار أبها بطائرة "قاصف 1".

وأكد المصدر في سلاح الجو المسيرة أن الهجوم أدى إلى توقف الرحلات الجوية من وإلى مطار أبها الإقليمي.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais اليمن... "أنصار الله" تستعيد مواقع في الحديدة

وتُعد هذه هي المرة الثالثة التي يقصف فيها سلاح الجو المسير مطار أبها، ففي الثامن عشر من أبريل/ نيسان المنصرم نفذت طائرات "قاصف 1" المسيرة غارات على مطار أبها، وأغلق المطار على إثرها لنحو 12 ساعة وجرى تحويل الطائرات القادمة إليه إلى مطارات جيزان والرياض وجدة.

وتابعت "المسيرة": "ونشرت يومها السلطات السعودية التي لم تستطع إنكار إغلاق المطار صورا لأمير منطقة عسير وهو يتفقد مدرج المطار ومرافقه بعد الغارات اليمنية بطائرات مسيرة".

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا و"أنصار الله" (الحوثيين). وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تقدم الجماعة التي سيطرت على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف الذي تسبب بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.