خبير مصري: القطاع السياحي ينتظر "الشارتر" الروسي

قال الخبير السياحي المصري أحمد الشريف، إن القطاع السياحي كله ينتظر رحلات الشارتر الروسية، ليستعيد حيويته ونشاطه بالكامل، بعد الانتعاشة الكبيرة التي حدثت في الموسم الصيفي والأعياد.

وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن السائح الروسي مهم جدا بالنسبة للسياحة المصرية، وعلى الرغم من أن هناك انتعاش في القطاع بالفعل، ولكن هناك أماكن كاملة كانت قائمة على تقديم الخدمات للسائح الروسي، بجانب أعداد كبيرة من العاملين في القطاع السياحي وهم خبراء في التعامل مع الروس.

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وأوضح الشريف، أنه على الرغم من أن دولا كثيرة رفعت الحظر المفروض على السفر إلى مصر ، وعلى الرغم أيضا من أن جميع المؤشرات الاقتصادية تكشف أن القطاع يسترد عافيته، خاصة بعد إعلان صندوق النقد الدولي توقعاته لإيرادات السياحة خلال العام الجاري، المقدرة بـ11.2 مليار دولار، إلا أن السياحة الروسية كانت تمثل 40% من السياحة المصرية، وما زالت لها وزنها بالنسبة لنا.

وتوقع الخبير السياحي أن تعود رحلات الشارتر الروسية إلى المدن السياحية المصرية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث أن هناك الكثير من عوامل الجذب، حيث تمكن القطاع من جذب الاستثمارات الجديدة في السياحة، وبالتالي فالروس متأكدون تماما الآن من أن إعادة رحلات الشارتر ستمثل فارقا، وكذلك هناك متابعة من جانب الروس الذين يعرفون مدى الأمن الذي تتمتع به المقاصد السياحية المصرية.

وأكد الشريف على أن حركة السياحة المصرية شهدت تعافيا كبيرا خلال الشهرين الماضيين، ما دفع جميع الخبراء الاقتصاديين والخبراء في مجال السياحة، إلى التأكيد على أن عام 2018 يعد الانطلاقة الحقيقية لعودة قطاع السياحة إلى ريادته من جديد، لاسيما بعد عودة الطيران الروسي، بالإضافة إلى عودة رحلات الشارتر المباشرة بين بريطانيا ومصر.

وكانت محافظة البحر الأحمر، التي تضم مدينة الغردقة، الوجهة المقربة من قلوب السياح الروس، قالت إن شهر يونيو/ حزيران الماضي شهد وصول 387 ألف سائح من جنسيات مختلفة حول العالم، حيث تصدرت السياحة الألمانية بواقع 111 ألف سائح تقريبا، تليها السياحة التشيكية 28 ألف سائح، و23 ألف سائح بريطانى، ووصول 21 ألف سائح بولندى الجنسية.