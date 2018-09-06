رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يتولى منصب وزير الدفاع المفوض

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس، أن رئيس المجلس، فائز السراج، سيتولى منصب وزير الدفاع المفوض، وذلك بعد شهر من إعفاء الوزير السابق وبالتزامن مع أحداث العنف الأخيرة في العاصمة طرابلس.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أنه بعد الاطلاع على الدستور والاتفاق السياسي الموقع في 2015، "يتولى السيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مهام وصلاحيات وزير الدفاع المفوض".

© AFP 2018 / Matthew Mirabelli ليبيا... استئناف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس

في سياق آخر، كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أعلن، الأحد الماضي، حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس، وضواحيها، التي تشهد منذ أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المجلس الرئاسي في بيان، التأكيد على أن "ما جرى ويجري من اعتداءات على طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة وسلامة المواطنين لا يمكن السكوت عليه"، معتبرا أنه "يدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي، ويشكل إجهاضا للجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد".