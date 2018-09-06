تسجيل
17:23 06 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    راجمات الجيش السوري تدك آخر جيوب داعش الإرهابي في تلول الصفا ببادية السويداء

    أسوة بأخوتهم في "النصرة" في إدلب... فرار "داعش" في البادية والجيش يقتحم سفوح البراكين (صور)

    © Sputnik . basem haddad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    نفذ الجيش السوري في بادية السويداء الشرقية عملية اقتحام نوعية بتلول الصفا أدت لمقتل عشرات الإرهابيين وأوقعت في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي حالة من الانهيار وفرار جماعي لمقاتليه.

    مدفعية الجيش السوري تزلزل داعش في كيلومتراته الأخيرة ببادية السويداء
    © Sputnik . Bassem Haddad
    شاهد... مدفعية الجيش السوري تزلزل "داعش" في كيلومتراته الأخيرة ببادية السويداء
    تنفذ وحدات الجيش السوري العاملة في بادية السويداء الشرقية منذ صباح أمس الأربعاء عملية اقتحام نوعية في الجرف الصخري بتلول الصفا أدت لمقتل عشرات الإرهابيين وأوقعت في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) حالة من الانهيار وفرار جماعي لمقاتليه مخلفين وراءهم  "في حالة نادرة" العشرات من جثث "الدواعش" وعتادا وأسلحة متوسطة وخفيفة.

    وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في البادية الشرقية للسويداء: تنفذ وحدات الجيش السوري العاملة على محور تلول الصفا منذ صباح أمس عملية اقتحام نوعية في الجرف الصخري تقدمت من خلالها أكثر من كيلومترين إثنين، وهي مسافة تعادل عشرات الكيلومترات في الأرض المفتوحة، نظرا لطبيعة التضاريس الصخرية المعقدة، التي تشكل عائقا بالغ الصعوبة أمام تقدم القوات، وتحصينات طبيعية لمقاتلي التنظيم وقناصيه.

    وتتوسط منطقة تلول الصفا تلتان حاكمتان هما عبارة عن فوهتي بركان خامد شكل في المنطقة صبة بازلتية عملاقة ذات تضاريس تكثر فيها المغاور والكهوف والجروف الصخرية المعقدة تتصل مع تلال براكين أخرى في المنطقة، ما يشكل عوائق بالغة الصعوبة أمام تقدم القوات التي تمكنت خلال الأيام الأخيرة من تحرير الجزء الأكبر من هذه المنطقة.

    وأضاف مراسل "سبوتنيك": أسفرت هذه العملية عن مقتل عشرات الإرهابيين الذين ترك التنظيم جثثهم "وهي حالة نادرة، حيث أصر التنظيم الإرهابي فيما مضى على سحب جثث مقاتليه مهما بلغ حجم الخطورة، وعمل على حرقها مرارا بهدف طمس هويات أصحابها"، مشيرا إلى أن حالة من الانهيار لحقت بصفوف مقاتلي "داعش" الذين فروا إلى عمق التلول المحاصرة، تاركين أسلحتهم وعتادهم وذخائرهم، وخطوط دفاعهم الأولى أمام تقدم القوات السورية.

    الجيش السوري في محافظة إدلب
    © Sputnik . Ilya Pitalev
    بذريعة أداء فريضة الحج... فرار قيادات إرهابية في إدلب وترك الفصائل لتواجه مصيرها
    وتابع مراسل "سبوتنيك": تشير حالة الانهيار والفرار هذه إلى أن الطريق باتت مفتوحة أمام تقدم القوات السورية في عمق التلول، والتي تفصلها عن التلتين البركانيتين الرئيستين الحاكمتين سبعة كيلومترات، لتعلن بعد تحريرهما خلو البادية الشرقية للسويداء من وجود تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

    ولفت مراسل "سبوتنيك" إلى استمرار سلاح المدفعية في الجيش السوري في توجيه ضربات مركزة ودقيقة على مواقع "داعش" في التلول ما شكل الغطاء الناري اللازم لتقدم قوات الاقتحام، على حين وجه سلاح الجو السوري ضربات مركزة طالت تجمعات كبيرة لمقاتلي التنظيم التكفيري وأوقعت بينهم عشرات القتلى.

     وقال المراسل: إن القوات السورية تطوق منطقة تلول الصفا من الجهات كلها، والتقدم نحو عمق التلول يتم من جميع المحاور، حيث تتقدم قوات من الفرقة العاشرة في الجيش السوري على المحور الغربي، وتتقدم قوات تابعة للفرقة 14 على المحور الشمالي الشرقي، وتعمل قوات من الفرقة 15 من الجهة الجنوبية حيث تضرب حصارا محكما يمنع فرار مقاتلي "داعش"، على حين تتقدم وحدات من الفرقة الأولى من الجهة الشرقية لتلول الصفا من جهة بادية ريف دمشق، موضحا أن مساحة 70 كيلومترا مربعا لا تزال تحت سيطرة تنظيم "داعش" في عمق التلول، وأن مسافة 7 كيلومترات لا تزال تفصل القوات المتقدمة عن التلتين الرئيستين في تلول الصفا اللتين يعني وصول القوات السورية إليهما إعلان المنطقة محررة بالكامل.

    يشار إلى أن مدينة إدلب تشهد من فترة أسابيع عمليات فرار كبيرة لقيادات في التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، تاركين وراء ظهورهم الفصائل لتواجه مصيرها أمام العملية المرتقبة للجيش السوري وحلفائه.

    • راجمات الجيش السوري تدك آخر جيوب داعش في بادية السويداء
      راجمات الجيش السوري تدك آخر جيوب داعش في بادية السويداء
      © Sputnik . basem haddad
    • راجمات الجيش السوري تدك آخر جيوب داعش الإرهابي في تلول الصفا ببادية السويداء
      راجمات الجيش السوري تدك آخر جيوب داعش الإرهابي في تلول الصفا ببادية السويداء
      © Sputnik . basem haddad
    • الجيش السوري في بادية السويداء يدك آخر جيوب داعش في تلول الصفا
      الجيش السوري في بادية السويداء يدك آخر جيوب داعش في تلول الصفا
      © Sputnik . basem haddad
    • جنود الجيش السوري يحاصرون داعش في آخر جيوبه ببادية السويداء
      جنود الجيش السوري يحاصرون داعش في آخر جيوبه ببادية السويداء
      © Sputnik . basem haddad
    1 / 4
    © Sputnik . basem haddad
    راجمات الجيش السوري تدك آخر جيوب داعش في بادية السويداء

    انظر أيضا:

    "داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة في سوريا... والراجمات السورية تقصف تحصيناته في بادية السويداء (فيديو)
    دواعش" يهربون من بادية السويداء إلى التنف والجيش السوري يصدهم
    الجيش السوري يسحق "داعش" ببادية السويداء ويكبده خسائر فادحة (فيديو)
    وحدات الاقتحام تقتل وتأسر عشرات الإرهابيين في بادية السويداء السورية
    الجيش السوري يضيق الخناق على "داعش" في بادية السويداء
    التنظيم قيد الانهيار... الجيش السوري يقتحم جيب "داعش" الأخير في بادية السويداء (صور)
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب على الإرهاب, أخبار سوريا, الحرب على الإرهاب, تنظيم داعش الإرهابي, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء مادالينا غينيا
    أجمل نساء مهرجان البندقية السينمائي
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك