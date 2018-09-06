اشتعال النار بمبنى الإدارة المحلية في البصرة

ذكرت مصادر من الجيش والشرطة أن النار اشتعلت في مبنى الإدارة المحلية في محافظة البصرة النفطية في جنوب العراق عصر اليوم الخميس.

وتعرض عدد من المباني الحكومية لهجمات خلال احتجاجات عنيفة تجتاح المدينة منذ أيام وامتدت إلى ميناء أم قصر القريب، بحسب رويترز.

© REUTERS / Essam al-Sudani عقب دقائق من فرضه... قيادة عمليات البصرة ترفع حظر التجوال

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد قالت، اليوم الخميس، إن قراراهها بفرض حظر التجوال بمحافظة البصرة جنوبي البلاد جاء بعد ورود معلومات عن احتمال وقوع أعمال شغب مع استمرار الاحتجاجات ضد تردي الخدمات وتلوث المياه.

وأفاد الناطق باسم الداخلية العراقية، سعد معن، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الحكومية المكلفة بمتابعة ملف الاحتجاجات بالبصرة، "رسالتنا الأمنية هي حظر تجوال من الساعة الثالثة عصرا حتى المساء لورود معلومات استخباراتية بوجود أعمال شغب وهجمات تثير الفوضى".