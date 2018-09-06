اليمن... متحدث "الانتقالي الجنوبي": ندعم التظاهرات الشعبية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الانتقالي، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى إلى إخضاع الجنوبيين ودفعهم إلى التنازل عن قضيتهم العادلة وتطلعاتهم المشروعة ومن هذا المنطلق دعونا شعبنا إلى التعبير السلمي عن رفضه وغضبه والخروج في مظاهرات في عموم مدن الجنوب، اليوم الخميس، وأكدنا وقوفنا ودعمنا ومشاركتنا بشكل كامل الى جانب الشعب صفاً واحدا.
ولفت المتحدث باسم المجلس الإنتقالي، إلى أن "هناك قوى معادية للجنوب وقضيته ومناوئه في نفس الوقت لدور التحالف العربي في اليمن تسعى لاختراق هذه المظاهرات وحرفها عن أهدافها ومن ذلك ما حصل يوم أمس في حضرموت من إساءة لرموز التحالف العربي إلا أننا في المجلس الإنتقالي الجنوبي قمنا باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين هذه المظاهرات وحمايتها من أي محاولات للاختراق وسنظل ندعم التحركات الشعبية لتغيير هذا الواقع البائس والإنصات لإرادة شعب الجنوب".
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