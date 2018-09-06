اليمن... متحدث "الانتقالي الجنوبي": ندعم التظاهرات الشعبية

قال سالم ثابت العولقي، المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إن الجنوب وشعبه يعاني كثيرا من استمرار الفشل في حكومة الفساد، وتردي الأوضاع المعيشية والخدمية وانهيار العملة المحلية وما يترتب على ذلك من معاناة لشعبنا في الجنوب.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الانتقالي، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى إلى إخضاع الجنوبيين ودفعهم إلى التنازل عن قضيتهم العادلة وتطلعاتهم المشروعة ومن هذا المنطلق دعونا شعبنا إلى التعبير السلمي عن رفضه وغضبه والخروج في مظاهرات في عموم مدن الجنوب، اليوم الخميس، وأكدنا وقوفنا ودعمنا ومشاركتنا بشكل كامل الى جانب الشعب صفاً واحدا.

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وأكد العولقي على "تبني المجلس وبكل مسؤولية مطالب الشعب بكافة الطرق والوسائل السلمية، كما تهدف هذه المظاهرات والاحتجاجات إلى التعبير عن رفض ومقاطعة شعب الجنوب لأي مشاورات أو مفاوضات يتم فيها القفز على تطلعاتهم وتعمد تغييبهم وعدم التزامنا بأي مخرجات لا يتم التوافق معنا عليها".

ولفت المتحدث باسم المجلس الإنتقالي، إلى أن "هناك قوى معادية للجنوب وقضيته ومناوئه في نفس الوقت لدور التحالف العربي في اليمن تسعى لاختراق هذه المظاهرات وحرفها عن أهدافها ومن ذلك ما حصل يوم أمس في حضرموت من إساءة لرموز التحالف العربي إلا أننا في المجلس الإنتقالي الجنوبي قمنا باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين هذه المظاهرات وحمايتها من أي محاولات للاختراق وسنظل ندعم التحركات الشعبية لتغيير هذا الواقع البائس والإنصات لإرادة شعب الجنوب".