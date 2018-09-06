وفد الحكومة اليمنية في جنيف سيتخذ قرارا حاسما خلال ساعات

أعلن وزير الخارجية اليمني، رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى جنيف خالد اليماني، أن الوفد سيتخذ في الساعات المقبلة قرار البقاء في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة أم الانسحاب منها بسبب عدم حضور وفد "أنصار الله" (الحوثيين) إلى المفاوضات حتى الآن.

جنيف — سبوتنيك. وقال اليماني للصحفيين: "سنتخذ قرار البقاء أو الانسحاب في الساعات القادمة".

© AP Photo / Hani Mohammed جهود أممية مستمرة لترتيب وصول وفد الحوثيين إلى جنيف

وأكد اليماني ، أن: "هناك طائرة في جيبوتي جاهزة لنقل الوفد الحوثي لكنهم يرفضون استخدام طائرات الأمم المتحدة" مفيدا أن وفد صنعاء يصر "على قدوم طائرة عمانية".

وأضاف أنهم "يرسلون رسائل سلبية ويستخفون بمساعي الأمم المتحدة والمبعوث الدولي".

وردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول مدى صحة أنباء منح الحوثيين مهلة 24 ساعة للحضور أو انسحاب الوفد الحكومي، قال اليماني: "لم نعط مهلة للحوثيين ولم نوجه أي تحذير لهم بما يخص قدومهم إلى هنا، الأمم المتحدة هي من تقوم بالتواصل وترتيب قدومهم إلى هنا".

وأضاف: "نحن مستمرون بمشاوراتنا ولكن بقاءنا للأحد مرهون بوجود طرف ثاني بالمشاورات".