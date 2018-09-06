وفد الحكومة اليمنية في جنيف سيتخذ قرارا حاسما خلال ساعات

جنيف — سبوتنيك. وقال اليماني للصحفيين: "سنتخذ قرار البقاء أو الانسحاب في الساعات القادمة".
وأضاف أنهم "يرسلون رسائل سلبية ويستخفون بمساعي الأمم المتحدة والمبعوث الدولي".
وردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول مدى صحة أنباء منح الحوثيين مهلة 24 ساعة للحضور أو انسحاب الوفد الحكومي، قال اليماني: "لم نعط مهلة للحوثيين ولم نوجه أي تحذير لهم بما يخص قدومهم إلى هنا، الأمم المتحدة هي من تقوم بالتواصل وترتيب قدومهم إلى هنا".
وأضاف: "نحن مستمرون بمشاوراتنا ولكن بقاءنا للأحد مرهون بوجود طرف ثاني بالمشاورات".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)