مسؤول إيراني رفيع المستوى يوجه اتهاما خطيرا للسعودية

قال سفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة، غلام علي خوشرو، إن "السعودية هي التي مولت وسلحت تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى وهي التي تقوم بقصف الشعب اليمني الأعزل وقتل أطفاله ونسائه الأبرياء.

وقال خوشرو خلال اجتماع رفیع المستوى المقام تحت عنوان "الرقي بثقافة السلام" في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن تأسيس تنظيم "القاعدة" والغزو العسكري للعراق وأفغانستان ودعم الجماعات الإرهابية التكفيرية من قبل العملاء الإقلیمیين والذي أدى إلى تقویة "داعش"، يعد من المشاكل الجادة التي ینبغي البحث فیها سریعا، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

© REUTERS / Faisal Al Nasser أول رد من السعودية على تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز وباب المندب

وأضاف مندوب إیران في الرد على مندوب السعودیة الذي اتهم إیران بدعم الإرهاب:

السعودية قامت بدعم وتسليح جبهة النصرة وداعش وسائر الجماعات الإرهابية والمتطرفة والتكفيرية وبموازاة ذلك تقصف أطفال الیمن الأبرياء، حیث إن مثل هذه الممارسات من شأنها تقویض السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتأتي في مسار خدمة أهداف أمريكا الإقليمية.

والسعودية على خلاف مع إيران منذ عقود. ويخوض البلدان صراعات بالوكالة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى حيث تدعمان أطرافا متنازعة في صراعات مسلحة ونزاعات سياسية في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن.