أنصار الله: الاتهامات بتعطيلنا لمشاورات جنيف باطلة ونحن جاهزون للمشاركة

رفض عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" (الحوثيين)، ضيف الله الشامي، الاتهامات الموجهة لوفد صنعاء بشأن تعطيلهم مشاورات جنيف، مؤكدا أنه يتعين على الأمم المتحدة تأمين طائرة عمانية لنقل الوفد إلى مسقط ثم إلى جنيف.

صنعاء — سبوتنيك. وقال الشامي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":" الاتهام اتهام باطل أساسا والمبعوث الأممي هو من دعا إلى هذه المشاورات وعليه تأمين الرحلات وأي نقد من قبل التحالف أو غيره لا يعنينا ذلك لأن الأمم المتحدة هي من دعت وهي من توجه الدعوة وهي من عليها تأمين وصول الوفود المتفاوضة ولا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد مثل هذه التصريحات".

© AP Photo / Bebeto Matthews وفد الحكومة اليمنية في جنيف سيتخذ قرارا حاسما خلال ساعات

وأوضح أن "الاتفاق مع الأمم المتحدة كان على إيجاد طائرة عمانية تقل الوفد إلى مسقط ومنها إلى جنيف " هذا ما تم الاتفاق عليه.

وأكد الشامي أن "الأمم المتحدة هي المعنية والكفيلة بتحقيق هذا الموضوع (وصول الوفد للمشاورات) أما قضية المشاورات والمشاركة فيها فنحن جاهزون ومستعدون منذ الوهلة الأولى ولا زلنا مستمرين ولم يتغير موقفنا في أية مشاورات سياسية".

واتهم الشامي دول التحالف بعرقلة وصول وفد صنعاء إلى جنيف، والأمم المتحدة بالمماطلة.

وأعلن وزير الخارجية اليمني، رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى جنيف خالد اليماني، في وقت سابق من اليوم، أن الوفد سيتخذ في الساعات المقبلة قرار البقاء في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة أم الانسحاب منها بسبب عدم حضور وفد "أنصار الله" (الحوثيين) إلى المفاوضات حتى الآن.