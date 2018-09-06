مركز الإعلام الأمني: القبض على 5 عناصر من تنظيم "داعش" في الموصل

أعلن مركز الإعلام الأمني القبض على 5 أشخاص من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) كانوا مطلوبين قضائيا.

بغداد — سبوتنيك. وقال المركز في بيان مساء اليوم الخميس إن "فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى يلقي القبض على 5 عناصر من عصابات داعش الإرهابية المطلوبين قضائيا والصادرة بحقهم أوامر قبض، وكانوا يعملون بصفة مقاتلين في ما يسمى بديوان الجند".

وأوضح البيان أن "أحدهم متهم بقتل منتسبين في القوات الأمنية خلال حقبة سيطرة داعش على مدينة الموصل ".

وأضاف البيان أنه "تم القبض عليهم في مناطق أحياء القادسية والأربچية وتسعين في الجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش وجهود الاستخبارات لضمان تأمين الموصل، وتعقب العناصر المندسة من تنظيم "داعش"، ومواقع تخزين المتفجرات التي لا يزال بعضها موجودا في مخابئ تحت الأرض في نواحٍ متفرقة من المناطق المحررة.

يذكر أن العراق أعلن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" إلا أن الجماعة شنت العديد من الهجمات منذ ذلك الحين استهدفت مدنيين وعناصر أمن في محافظات عدة.