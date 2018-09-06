مسؤول فلسطيني: إقامة كونفيدرالية مع الأردن ممكن ولكن بشرط

أكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إمكانية إقامة كونفيدرالية مع دولة الأردن في المستقبل القريب، ولكن وضع شرطا هاما لذلك.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة "RT" الروسية، "إقامة كونفيدرالية "أردنية — فلسطينية" من الممكن طرحها، ولكن بشرط إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنجاز استقلال دولة فلسطين".

وأضاف سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، "الكونفدرالية تتم بين دول مستقلة".



وفيما يتعلق بأزمة الأونروا، قال منصور "إن المجتمع الدولي يريد الاستقرار بولاية وكالة الأونروا التي تستمدها من الجمعية العامة، وليس من الإدارة الأمريكية وأن هناك إجماع دولي لإيجاد حلول للمسألة المالية للأونروا وأعتقد أنه سيتم القيام بذلك".

وأوضح أن الأردن ومصر دعيا إلى اجتماع 25 دولة أواخر الشهر الحالي، لبحث أزمة الأونروا وإمكانية إيجاد الدعم المالي للوكالة الدولية.

وفي موضوع احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس عباس في نيوروك هذا الشهر، استبعد منصور ذلك. مضيفا "الرئيس عباس لن يلتقي ترامب حتى ولو وجه له الدعوة خلال اجتماعات الجمعية العامة".

وفي خضم ذلك عبر السفير منصور عن دعم السلطة للجهود التي تبذلها روسيا بتفعيل أطر جماعية كالرباعية مثلا لكسر جمود العملية السياسية، مضيفا "علمنا بطرح روسيا عقد الرباعية اجتماعا على هامش الجمعية العامة ونحن ندعم ذلك".